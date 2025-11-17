みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。2025年も残りわずか。ファッション業界では、トレンドだけでなく“店と客の関係”そのものが問われた一年でした。なかでも象徴的だったのが、9月に渋谷109の人気ブランド「pium（ピウム）」が発表したカスタマーハラスメント声明文をめぐる炎上騒動です。一見「店員を守るための正しい取り組み」とも思えるその発表が、なぜ多くの反発を