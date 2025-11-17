女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年11月20日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝「デートのときに、どうしてソファー席を譲ってくれないことがあるのか疑問だったんですが、彼の口から理由を聞いてびっくりしました。気づかないうちに見下されていたことに傷つきましたね」半年前の恋愛をそう振り返るのは、平野陽子さん（