内閣府が発表した今年7〜9月のGDP（＝国内総生産）の実質成長率は、6四半期ぶりにマイナスに転じました。【映像】7〜9月期のGDP 年率1.8％減7〜9月の実質GDPの伸び率は、前の3カ月と比べてマイナス0.4％、年率換算ではマイナス1.8％でした。去年の1〜3月期以来、6四半期ぶりのマイナス成長です。なかでも輸出がマイナス1.2％となり、GDPを押し下げました。4月に発動された自動車への追加関税などトランプ関税の影響が7月以降