週明け１７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（５万３７６円５３銭）に比べて５００円超下落した。４万９８００円台を推移している。取引時間中として、日経平均が５万円を下回るのは、今月７日以来。