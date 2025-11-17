＜大王製紙エリエールレディス 事前情報◇17日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞11月20日から4日間の日程で行われる国内女子ツアー「大王製紙エリエールレディス」に、米国女子ツアーに参戦している渋野日向子が出場する。【現地写真】シブコはトランプ米大統領の孫娘と同組！渋野は先週の「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」で予選落ちとなり、今シーズンを終えていた。同大会をポイ