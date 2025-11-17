＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン最終日◇16日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞最難関2番で“旗包み”のバーディを奪った竹田麗央に、『ナイスバーディ！』と大きな声援がかけられた。その声の主は兄・有男さん。フロリダで行われているシーズンラスト2試合に帯同し、妹の姿を見守っている。〈写真〉カット軌道で完璧フェード！竹田麗央を大解剖実はこれ、前日にトランプをして負けた“罰ゲ