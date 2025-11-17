18日(21:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』2時間スペシャルでは、大手出版社社員による妻殺害事件を再現する。『ザ!世界仰天ニュース』2時間スペシャル妻を殺した容疑で逮捕された大手出版社社員の男。しかし、自分は殺していないと一貫して殺人の容疑を否認した。さらに、「妻は自殺した」と主張したが、検察側は夫による殺害だと断定。一方、弁護側もそれらを否定する証拠を提示し、真っ向か