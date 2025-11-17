カシオ計算機は11月14日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のコンパクトシリーズより、メタルの八角形フォルムが特徴の「GM-S2110」の新モデル（2機種）を発表した 。11月中旬より発売する。価格は29,150円。GM-S2110○ブラック／シルバーの2色展開「GM-S2110」は、メタルを纏った八角形ベゼルとコンパクトなサイズ感が特徴で、幅広い層から支持を得ているシリーズ。今回の新モデルは、ブラックの「GM-S2110-1A1JF」とシルバーの「GM-S21