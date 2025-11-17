ヤマハ発動機は11月、自社開発の電動スポーツスクーター「AEROX E」(アエロックス イー)」とRiver Mobility Private Limited(本社：インド カルナータカ)との協業による電動スクーター「EC-06」(イーシー ゼロシックス)の2モデルをインドで発表した。「AEROX E」○■自社開発モデルおよびRiver社協業モデルによる環境目標達成に向けた取り組み電動スポーツスクーター「AEROX E」は、中期経営計画で掲げるアセアン、新興国でのプレ