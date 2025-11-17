米女子ゴルフツアーで今季の新人賞獲得が確定し、取材に笑顔の山下美夢有＝ペリカンGC（共同）米女子ゴルフツアーで16日、山下美夢有の今季の新人賞獲得が確定した。同日終了したアニカ・ゲインブリッジ・ペリカンは68位だったが、最終戦を残し、同賞ランキング2位の竹田麗央を上回ることが決まった。授賞式は17日に行われる。日本勢の受賞は1990年の小林浩美、昨年の西郷真央に続く3人目。山下は「素晴らしい歴代選手がたくさ