【ロンドン＝横堀裕也】英国で与党・労働党と最大野党・保守党の支持率がともに低迷し、伝統的な「２大政党制」の有名無実化が鮮明となっている。右派ポピュリスト政党・改革党が支持率で首位を維持する中、対抗勢力として躍進しているのが左派政党・緑の党だ。既存政治への不満の受け皿として、主要政党に並びつつある。ロンドンで１５日に開かれた緑の党の冬季党大会。ザック・ポランスキー党首（４３）が「労働者階級やマイ