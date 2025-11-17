コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは、西日本旅客鉄道(JR西日本)が運行する気動車(ディーゼルカー)営業列車向けに100%次世代バイオディーゼル燃料を供給した。気動車営業列車への給油100%次世代バイオディーゼル燃料による気動車営業列車の運行は国内初の取り組みとなり、当該列車のCO2排出量は「実質ゼロ」となる。○■JR西日本 気動車営業列車向け、CO2排出量実質ゼロを実現次世代