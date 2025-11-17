カンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』(毎週月曜22:00〜)に出演する要潤が、きょう17日放送の第6話の見どころなどを語った。遺品整理人の鳥飼樹(草なぎ剛)が、遺品整理会社の仲間たちと共に、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添い、遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす同ドラマ。第6話では、自分の不倫はさておき、妻の不貞を疑う利人(要)の様子が描かれる。要潤――要