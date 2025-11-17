痛みを根本から解決できる可能性があるとして、期待を集めている「神経ブロック注射」。一体、どのような流れで治療がおこなわれるのかご存じでしょうか？ また、費用の目安も気になるところです。今回は、神経ブロック注射の費用の目安や注意点について、「こすぎ坂本医院」の坂本先生に解説していただきました。 監修医師：坂本 典昭（こすぎ坂本医院） 東邦大学医学部卒業。その後、東邦大学医療センター大森病院、