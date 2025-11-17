16日、チリ大統領選で投票するジャネット・ハラ候補＝サンティアゴ（ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】チリで16日、左派ボリッチ大統領の任期満了に伴う大統領選が実施された。地元メディアによると、8人の候補者はいずれも過半数の得票に届かず、左派、与党連合のジャネット・ハラ前労働・社会保障相（51）と右派、共和党のホセアントニオ・カスト元下院議員（59）が12月14日の決選投票に進む見通しとなった。対米関係や治