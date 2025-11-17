台湾有事に関する高市首相の国会答弁や在大阪中国総領事のSNS投稿をめぐって日中双方による応酬が続く中、外務省の金井正彰アジア大洋州局長が17日、中国に向けて出発した。中国外務省の劉勁松アジア局長らと会談し、局面を打開する糸口を探る見通し。高市首相は7日の衆院予算委員会で、台湾有事の際、自衛隊が集団的自衛権を行使することが可能になる「存立危機事態」になり得るケースがあると答弁し、中国側が強く反発した。大阪