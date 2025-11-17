内閣府が１７日発表した７～９月期の国内総生産（ＧＤＰ）成長率は、物価変動を除いた実質の年率換算で１．８％減、前期比０．４％減となった。市場予想はそれぞれ、２．４％減、０．６％減だった。 出所：MINKABU PRESS