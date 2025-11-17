１７日の東京株式市場は売り買い交錯もやや軟調、寄り付きの日経平均株価は前営業日比９４円安の５万０２８２円と続落。 前週末は日経平均が終値ベースで９００円あまりの大幅安となったが、きょうはそのショートカバーが観測される。ただ、足もと上値も重い状況だ。前週末はアジア株市場に続き欧州株市場も全面安商状とリスクオフの流れが強まり、米国株市場も朝方は安く始まったがその後は下げ渋った。