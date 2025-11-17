きょう名証ネクスト市場に新規上場したハンワホームズは、公開価格と同じ２７０円カイ気配でスタートした。 同社は、一般戸建ての外構を主力に、商空間や宿泊施設、公共施設、オフィス・工場などの屋外空間を設計・施工している。本社を置く大阪府を中心に和歌山県、奈良県、兵庫県、京都府での設計・施工を自社一貫で行うのが特徴で、このほか屋外家具、ガーデン雑貨などの販売も手掛けている。公募株式