シルバーエッグ・テクノロジーはカイ気配スタート。イルグルムが前週末１４日の取引終了後、シルバエッグに対して完全子会社化を目的にＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格は１株７７０円で、シルバエッグの株価はこれにサヤ寄せの動きをみせている。 買付予定数の下限は１１８万１７００株で上限は設定しない。買付期間は１７日から２０２６年１月６日まで。ＴＯＢが成立した場