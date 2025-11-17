市などによりますと、17日の午前6時45分ごろに山形県鶴岡市稲生一丁目でクマ1頭が目撃され、その後緊急銃猟により駆除されました。 このクマは16日の午後2時半ごろに目撃されたものと同一の個体と思われるということです。 市は「クマの出没はまだ続いていることから、今後もご注意ください」としたほか「クマを目撃された場合は、すぐに市役所または警察へ連絡してください」と呼びかけています。