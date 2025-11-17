17日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前週末清算値比15ポイント安の3万190ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万301.17ポイントに対しては111.17ポイント安。 株探ニュース