17日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比1ポイント高の705ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値708.54ポイントに対しては3.54ポイント安。 株探ニュース