2025年11月14日、韓国・中央日報は「9月末に国の財政赤字が100兆ウォン（約10兆5000億円）を超えた」と伝えた。企画財政部が発表した財政動向資料によると、実質的な国の財政を示す管理財政収支は9月末基準で102兆4000億ウォンの赤字を記録した。コロナ禍の2020年（108兆4000億ウォン）に次いで過去2番目に大きな赤字規模となった。前年同期に比べると11兆ウォン多い。1〜9月の総収入は480兆7000億ウォンで、前年より41兆4000億ウ