モデルでタレントの滝沢カレン（33）が17日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「撮影の日でした」と書き出した滝沢。「お昼すぎにおわったはずなのに、もう太陽が眠そうでした…。そろそろ冬のながいながい旅が始まるのか」とつづって冬の気配に思いをはせた。「みなさま、支度しました？私は夏服はタンスの奥に追い込み中です半袖やタンクトップたちにありがとう、と、おつかれさまを伝えてまた来年」と