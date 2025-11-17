ことし7月から9月の国内総生産＝GDP成長率は年率マイナス1.8パーセントで6期ぶりのマイナス成長となりました。トランプ関税の影響が本格的に現れた形となりました。内閣府が17日午前に発表した7月から9月のGDPの成長率は、物価の変動を除く「実質」で前の3か月と比べて0.4パーセント下落しました。6期ぶりのマイナス成長で、年率に換算するとマイナス1.8％でした。下落した主な要因は、「輸出」の減少です。トランプ関税の影響で自