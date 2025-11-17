今年7月から9月までのGDP＝国内総生産は、年率換算で実質1.8％のマイナスでした。トランプ関税の影響が本格的に表れ、6期ぶりのマイナス成長となりました。内閣府が先ほど発表した今年7月から9月期のGDP＝国内総生産は、物価変動の影響を除いた実質で前の期と比べて0.4％のマイナスでした。年率に換算すると1.8％の減少で、6四半期ぶりにマイナス成長となりました。背景にあるのは、“トランプ関税”の影響です。アメリカ向けの自