ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国野球の韓国代表は16日、東京ドームで行われた強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦で7-7引き分けとなった。15日の第1戦は4-11で大敗していたが、この日は9回に同点に追いつく意地を見せた。韓国のリュ・ジヒョン監督が試合後会見で振り返った。韓国は先発右腕の19歳、チョン・ウジュが好投。侍打線を3回無安打に封じ、4三振を奪った。3回にソン・ソン