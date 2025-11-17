東洋水産はチルド麺「マルちゃん焼そば 3人前」の発売50周年を記念し、マルちゃん焼そばアンバサダーのタカアンドトシを迎え、11月16日に都内でスペシャルライブを開催した。「みんなの！焼そばはマルちゃんキャンペーン」（7〜9月実施）で当選した100組200名を招待。開催にあたり、山粼美明取締役がビッグな「マルちゃん焼そば」を背負って登場し、「50年間にわたり皆さまが購入し続けてくれたからこそ今の東洋水産が存