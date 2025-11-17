シンガー・ソングライターの大黒摩季が１６日に東京・丸の内の東京国際フォーラムで全国ツアー後半戦「５５ＲＥＤ」のファイナルを迎えた。大黒は５５歳を迎えた今年「５５ＢＬＡＣＫ」「５５ＲＥＤ」のオリジナルアルバムを制作。４〜８月に「ＢＬＡＣＫ」ツアーを行ったのち、８月下旬から「ＲＥＤ」のツアーに突入。計１７都市をめぐってきた。日本人で初めてスペイン本国の大会で優勝した世界的フラメンコダンサーの