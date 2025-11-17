俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが、紅葉を楽しむ様子を披露し、反響を呼んでいる。Ｃｏｃｏｍｉは１７日までに、自身のインスタグラムに「紅葉が綺麗でした。」とつづり、一面に色づく紅葉をバックに、一枚の紅葉を手に取り様々な表情をみせるショットを披露した。この投稿には、母の工藤静香や妹のｋｏｋｉ，をはじめ、多くのファンから多くの「いいね！」が寄せられている。