「寺子屋」という言葉があったように、かつてお寺は地域の人が学びや交流を求めて足を運ぶ場所でもありました。しかし、現代では出入りする人が限られた場所になっています。大阪府の池田市古江町にある「ふるえる書庫」は「如来寺」副住職の釈大智（しゃく・だいち）さんが営む“本”をキーワードにしたつながるスペース。形は変わりましたが、かつての寺子屋を彷彿とさせるような場所です。なぜこのような取り組みを始めたのか、