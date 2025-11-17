＜大相撲十一月場所＞◇中日◇16日◇福岡・福岡国際センター【映像】元鶴竜・音羽山親方が“ツボった” 無差別級対決体重252キロと106キロ、体重差じつに146キロの無差別級対決は思いもよらぬ展開、そして激しく記録的な熱戦となった。取組時間およそ2分30秒、小兵力士が何度跳ね返されても巨漢力士の壁にぶちかまし続けること20回以上…館内からは「頑張れ」の声のほかに拍手。そして笑いが起こり、審判を務めた元横綱・鶴竜の