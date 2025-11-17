＜大相撲十一月場所＞◇中日◇16日◇福岡・福岡国際センター【映像】一体、力士に何が？ 実際の様子幕下の取組で力士が突如、動けなくなるというヒヤリな場面が発生。「ドキッとする」「ダイジョブか？」など心配の声が相次いだ。それは幕下五十五枚目・大畑（時津風）と幕下五十八枚目・千代ノ皇（九重）の取組後の出来事。立ち合いから激しくぶつかっていった両力士だったが、千代ノ皇は下から差し圧力で押し切ろうとする。