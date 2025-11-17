サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）の出場を決めたノルウェー＝16日、ミラノ（ロイター＝共同）【ミラノ共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は16日、各地で最終節が行われ、I組のノルウェーとF組のポルトガルが1位で本大会出場を決めた。ノルウェーはイタリアに4―1で逆転勝ちし、8連勝の勝ち点24で7大会ぶり4度目の出場が決定。エースのハーランドが2得点した。W杯4度優勝のイタリアは勝