内閣府が１７日発表した２０２５年７〜９月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で４〜６月期に比べて０・４％減だった。このペースが１年間続くと仮定した年率換算では１・８％減で、６四半期ぶりのマイナス成長となった。家計の実感に近い名目ＧＤＰは前期比０・１％増、年率換算で０・５％増だった。