竹内英明・元兵庫県議（2025年1月死亡）に関する虚偽発言をしたとして名誉毀損容疑で逮捕された政治団体「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志容疑者（58）が、一部容疑を認める方針に転じたことがわかった。接見した石丸幸人弁護士が14日、「真実相当性は争わない」とする今後の弁護方針を動画投稿サイト・ユーチューブで明らかにした。石丸弁護士ら弁護側（立花弁護士の弁護人は計3人）が促し、立花容疑者本人も納得してい