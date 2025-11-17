「THE BEAST」が更に獰猛にドイツのチューニングブランドである「BRABUS（ブラバス）」は、新型ハイパーネイキッドバイク「BRABUS 1400 R シグネチャーエディション」を発表しました。このマシンは「THE BEAST」の愛称を持つKTMの「1390 SUPER DUKE R EVO」を基に開発された高性能ネイキッドモデルで、生産台数は全世界でわずか100台限定となっています。KTM×ブラバスの最新モデル「BRABUS 1400 R シグネチャーエディション」