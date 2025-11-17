介護施設の入所者の顔をたたくなどしたとして、岐阜県警岐阜羽島署は１６日、羽島市小熊町、介護施設職員の女（５７）を暴行容疑で逮捕した。発表によると、女は今年９月１２日、自身が勤務する市内の介護施設内で、入所者の男女３人（７１〜８８歳）の髪を引っ張ったり、顔を手のひらで複数回たたいたりした疑い。同署によると、３人にけがは確認されていないという。調べに対し、女は、３人をたたいたことは認めているが、