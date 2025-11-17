ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（43）が13日、自身のインスタグラムを更新。17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビューを告知した。「『週刊プレイボーイ』に掲載されています。とても楽しい撮影でした」と書き出し、ふくよかな谷間を披露した“セクシー”白ビキニの写真を公開。「一緒に考えて、背中を押してくれたリスナーのみなさん、本当にありがとうリスナーさん。ちょっとびっくりしないか心