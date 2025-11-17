中国南方航空のC919機が現地時間11月14日午前1時15分（北京時間午前5時15分）、アラブ首長国連邦（UAE）ドバイのアール・マクトゥーム国際空港に無事到着しました。同機は11月17日から21日まで開催される「2025ドバイ・エアショー」への参加を予定しています。今回のエア・ショーでは、中国南方航空のC919を含む、中国商飛（中国商用航空機有限責任公司 COMAC）が製造した3機の航空機が海外で初めて一斉に展示されます。（提供/CRI