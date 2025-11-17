数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！パッと見では難しそうに感じるけれど、落ち着いて“増え方”を観察すれば見えてきます。今回は、前後の差に注目するとスッキリ解けるタイプの問題です。問題：2, 6, 12, 20, □, 42□に入る数字は何でしょうか？ヒント：前後の“差”がどんな風に変化しているかをチェックしてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：30正解は「30」でした。▼解説この数列は、前後の差