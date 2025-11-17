第50回エリザベス女王杯・レガレイラが1着（c）SANKEI 第50回エリザベス女王杯回顧 「この馬に勝てる牝馬は、今の日本にはいないかもしれない」――今年のエリザベス女王杯の最後の直線、ゴールに向かって疾走するレガレイラの姿を見ていたらそんなことを感じずにはいられなかった。 あまりに鮮やかに、そしてあまりに隙がない走りでレガレイラは女王の座を不動のものにして見せた。 出走馬の半数が重賞勝ち馬