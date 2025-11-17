横山武史騎手（c）SANKEI 11月15日（土）東京6Rで、6番マスターソアラに騎乗し1着となった横山武史騎手（美浦：鈴木伸尋厩舎所属）が5年連続5回目となるJRA年間100勝を達成した。 横山武史 コメント 今年も引き続き（年間100勝を）達成したいと思っていましたし、達成しなければいけない馬に乗せていただいているので、まずはほっとしています。まだまだ勝てたと思うレースはたくさんありますし、一度も満足したこ