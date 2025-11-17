吉沢亮 東京・多摩市及び近郊の市民からなる実行委員が表彰する『第17回TAMA映画賞』授賞式がこのほど、同市のパルテノン多摩で行われ、吉沢亮が、本年度最も心に残った男優を表彰する最優秀男優賞を受賞した。『国宝』『ババンババンバンバンパイア』での演技が高く評価された。同映画祭で最優秀男優賞を受賞するのは昨年に続いて２年連続。同映画賞初めって以来の快挙という。吉沢は「７年前に最優秀新進男優賞を