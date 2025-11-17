東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値179.61高値179.97安値178.98 181.05ハイブレイク 180.51抵抗2 180.06抵抗1 179.52ピボット 179.07支持1 178.53支持2 178.08ローブレイク ポンド円 終値203.56高値204.03安値202.35 205.96ハイブレイク 204.99抵抗2 204.28抵抗1 203.31ピボット 202.60支持1 201.63支持2 200.92ロ&#1254