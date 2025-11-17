東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.05高値9.09安値8.94 9.26ハイブレイク 9.18抵抗2 9.11抵抗1 9.03ピボット 8.96支持1 8.88支持2 8.81ローブレイク シンガポールドル円 終値119.02高値119.14安値118.41 120.03ハイブレイク 119.59抵抗2 119.30抵抗1 118.86ピボット 118.57支持1 118.13支持2 117.84ローブレイ