東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6538高値0.6551安値0.6504 0.6605ハイブレイク 0.6578抵抗2 0.6558抵抗1 0.6531ピボット 0.6511支持1 0.6484支持2 0.6464ローブレイク キーウィドル 終値0.5682高値0.5691安値0.5645 0.5746ハイブレイク 0.5719抵抗2 0.5700抵抗1 0.5673ピボット 0.5654支持1 0.5627