８時５０分に日本実質GDP１次速報値（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質GDP１次速報値（2025年 第3四半期）08:50 予想-0.6%前回0.5%（前期比) 予想-2.4%前回2.2%（前期比年率) 予想N/A前回3.0%（GDPデフレータ・前年比)