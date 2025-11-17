明日11月18日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」2時間スペシャル。ゲストは中村海人・七五三掛龍也（Travis Japan）、大沢あかね、武藤十夢、太田博久（ジャングルポケット）。VTRでは、大手出版社社員による妻殺害事件を再現。妻を殺した容疑で逮捕された大手出版社社員の男。しかし、自分は殺していないと一貫して殺人の容疑を否認した。さらに「妻は自殺した」と主張したが、検察側は夫による殺害だと断